Биология. Выберите то, что участвует в поддержании иммунитета: кишечник, печень, п??джелудочная железа, дентин, амилаза, ротовая полость, глотка, желудок, липаза, слюнные железы, миндалины, мягкий язычок.

Биология
Биология. Выберите то, что участвует в поддержании иммунитета: кишечник, печень, п??джелудочная железа, дентин, амилаза, ротовая полость, глотка, желудок, липаза, слюнные железы, миндалины, мягкий язычок.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю что участвует в поддержании иммунитета:кишечник,печень,желудок,амилаза(50на50 т.к она расщепляет какие-то вещества в крови)
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