Интересные сведения о пчелах шмелях и осах

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Не используя линейки и другие вычислительные инструменты, крылатым труженицам удивительным образом удается строить идеально ровные и правильные по всем математическим законам шестигранники. . Разгадать секрет, каким образом удается пчелам строить эти соты, пытался еще Чарльз Дарвин. Но точный ответ на этот вопрос не нашли до сих пор и современные ученые. Люди, страдающими болями в суставах, часто используют ужаливание этих насекомых. Итак, основой яда является токсин мелиттин, но мало, кто знает, что его действие настолько сильное, что способно подавлять распространение ВИЧ в крови. Это уже доказали современные ученые, открыв еще одну загадку пчел. Мелиттину удается прорывать защитную оболочку вируса и полностью его уничтожать. Кроме этого, токсин яда пчел повышает выработку в организме человека противовоспалительного гормона. Поэтому его успешно можно использовать для обезболивания, а также для повышения заживления травм и повреждений. Например, уже в США мелиттин применяют для лечения ревматоидного артрита. Оказывается, помимо своего языка общения, информацию они передают движениями тела, то есть, своеобразным танцем. Различными движениями насекомые-разведчицы показывают друг другу расстояния до цветов. При этом угол наклона тела указывает позицию относительно солнца, а горизонтальные движения говорят о расстоянии. Рассказывая сородичам информацию, пчела может повторить танец до 100 раз. Как оказывается в жизни ос есть еще один необычный факт – они способны различать своих сородичей. Однако, такая способность имеется только у социальных видов ос, где есть своя иерархия. А те особи, которые живут в одиночке, различать лица не умеют. Осам свойственна еще одна особенность, которой нет больше в мире насекомых и даже многих животных – привязанность к отдельным особям потомства. Японским ученым университета Кюсю удалось выявить факт, что некоторым личинкам в гнезде мама-оса уделяет намного больше внимания и заботы, чем другим. Как правило, эти личинки развитее остальных и более крупные. Это связано большей мерой инстинктом сохранения гнезда. Ведь более крупные и сильные особи смогут лучше защитить и сохранить семью. Шмели летают на взяток и в дождь, и в грозу, и даже до рассвета и после заката. И работают в 5 раз быстрее, чем пчелы. Те, кто видел шмеля, не раз удивлялись его громкому жужжанию. Но это необходимое условия для сбора нектара. Шмель, подлетая к цветку, начинает сильно жужжать, дребезжать крыльями, тем самым вытряхивая из тычинок пыльцу и нектар. Затем он их свободно собирает и летит домой. В жаркую погоду отдельные особи становятся возле входа в гнездо и начинают сильно жужжать, таким образом, вентилируя дом.