Даю 40 баллов. Кто хорошо знает английский,напишите текст на кр,тема на фото.
Английский язык
Даю 40 баллов. Кто хорошо знает английский,напишите текст на кр,тема на фото.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здесь нет никакого фото.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Длина одной из сторон прямоугольника равна 36 см,что на 12 см больше длины соседней ??тороны .найдите периметр прямоугольника
Математика
Кофта и юбка вместе стоят 2800 руб. Кофта в 4 раза дешевле юбки. Сколько стоят юбка и кофта по отдельности.
Английский язык
C. Make who- or what-questions.1) You were talking to someone.2) Somebody gave me the credit card.3) This report belongs to somebody.4) I borrowed ...