Даю 40 баллов. Кто хорошо знает английский,напишите текст на кр,тема на фото.

Английский язык
Даю 40 баллов. Кто хорошо знает английский,напишите текст на кр,тема на фото.
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