Запишіть рівняння дисоціацій калій і кальцій гідроксидів
Химия
Запишіть рівняння дисоціацій калій і кальцій гідроксидів
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
KOH ⇄ K⁺ + OH⁻ Гидроксид кальция Ca(OH)₂ - не растворимое в воде основание и диссоциировать не будет, но если. это так называемая известковая вода, которую тоже называют гидроксид кальция, то диссоциация происходит: Ca(OH)₂ ⇄ Ca²⁺ + 2OH⁻
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