Запишіть рівняння дисоціацій калій і кальцій гідроксидів

Гость: Гость:

KOH ⇄ K⁺ + OH⁻ Гидроксид кальция Ca(OH)₂ - не растворимое в воде основание и диссоциировать не будет, но если. это так называемая известковая вода, которую тоже называют гидроксид кальция, то диссоциация происходит: Ca(OH)₂ ⇄ Ca²⁺ + 2OH⁻