Масса четырех куриных яиц 320 г а трех голубиных яиц 84 г на сколько граммов голубиное яицо легче куриного

Математика

Масса четырех куриных яиц 320 г а трех голубиных яиц 84 г на сколько граммов голубиное яицо легче куриного

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