Масса четырех куриных яиц 320 г а трех голубиных яиц 84 г на сколько граммов голубиное яицо легче куриного
Математика
Масса четырех куриных яиц 320 г а трех голубиных яиц 84 г на сколько граммов голубиное яицо легче куриного
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)320:4=80(г)-1 куриное яйцо 2)84:3=28(г)-1 голубиное яйцо 3)80-24=56(г)-на 56 г голубиное легче куриного
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