Даю 50 баллов! Помогите очень срочно. Нужно придумать 3 интересных вопроса на темы: ??инематика механика и молекулярная физика
Физика
Даю 50 баллов! Помогите очень срочно. Нужно придумать 3 интересных вопроса на темы: ??инематика механика и молекулярная физика
Ответ(ы):
Гость:
1) Что изучает кинематика? Ответ Описание движения, устанавливает связь между величинами, характеризующими движение, с помощью формул и графиков. 2)Действие одного тела на другое, которое вызывает ускорение. (Сила) Единица измерения силы. (Ньютон) Явление сохранения скорости. (Инерция)(сила,ньютон,инерция это все относится к механике) 3) Первым сформировавшимся разделом молекулярной физики была( кинетическая теория газов.)
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