Почему прыгает мяч и от чего зависит высота подскока мяча
Физика
Почему прыгает мяч и от чего зависит высота подскока мяча
Ответ(ы):
Гость:
В мяче находятся молекулы воздуха, которые давят на стенки мяча и он сохраняет объем. А при ударе места в мяче становится меньше, но молекулам нужно куда-то деваться. Давление увеличивается и мяч отскакивает. Высота подскока мяча зависит от высоты его падения.
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