Помогите написать условие и решение задач. 12 кг муки рассыпали в шесть пакетов? Сколько кг. муки в одном пакете? и вторая. В рулоне было 16 метров ткани. 3 покупателям отрезали по 3 метра ткани. Сколько метров ткани остало...
Математика
Помогите написать условие и решение задач. 12 кг муки рассыпали в шесть пакетов? Сколько кг. муки в одном пакете? и вторая. В рулоне было 16 метров ткани. 3 покупателям отрезали по 3 метра ткани. Сколько метров ткани осталось в рулоне?
Ответ(ы):
Гость:
12÷ 6=2 кг в одном пакете 1)3*3=9(м) - отрезали 2)16-9=7(м)
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