Помогите написать условие и решение задач. 12 кг муки рассыпали в шесть пакетов? Сколько кг. муки в одном пакете? и вторая. В рулоне было 16 метров ткани. 3 покупателям отрезали по 3 метра ткани. Сколько метров ткани остало...

Математика

Помогите написать условие и решение задач. 12 кг муки рассыпали в шесть пакетов? Сколько кг. муки в одном пакете? и вторая. В рулоне было 16 метров ткани. 3 покупателям отрезали по 3 метра ткани. Сколько метров ткани осталось в рулоне?

Автор: Гость