1) (3-2Х) : 2 - 3 (5 - 4х) = 4х , очень срочно уравнение решите пожалуйста 2) 4а * (а-2а в кубе) : 2 - 3 в в 6 степени * (2а-4) : 6 +а в квадрате + а в 7 степени

Алгебра

1) (3-2Х) : 2 - 3 (5 - 4х) = 4х , очень срочно уравнение решите пожалуйста 2) 4а * (а-2а в кубе) : 2 - 3 в в 6 степени * (2а-4) : 6 +а в квадрате + а в 7 степени

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