1) (3-2Х) : 2 - 3 (5 - 4х) = 4х , очень срочно уравнение решите пожалуйста 2) 4а * (а-2а в кубе) : 2 - 3 в в 6 степени * (2а-4) : 6 +а в квадрате + а в 7 степени

Алгебра
1) (3-2Х) : 2 - 3 (5 - 4х) = 4х , очень срочно уравнение решите пожалуйста 2) 4а * (а-2а в кубе) : 2 - 3 в в 6 степени * (2а-4) : 6 +а в квадрате + а в 7 степени
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2-6х-6=5-4х-6х+4х=5-2+6-2х=9х=9:(-2)х=-4,5 

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