Найдите грамматическую основу. "Только её слёзы легкие были"
Русский язык
Найдите грамматическую основу. "Только её слёзы легкие были"
Ответ(ы):
Гость:
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
У бабушки 5 сыновей,дочерей на 2 меньше,чем сыновей,и 13 внуков.Сколько всего детей и внуков у бабушки?Составь две задачи,обратные данной,и реши их.
Математика
Рассматривая рисунки снежинок дети насчитали 24 луна каждая снежинка имела 6 лучей сколько было снежинок запиши решение с помощью уравнения обознач...
Математика
В двух хранилищах было 1000 центнеров картофеля . Когда из этих хранилищ взяли картофеля поровну, в одном из них осталось 249 центнеров, а в другом...