В двух хранилищах было 1000 центнеров картофеля . Когда из этих хранилищ взяли картофеля поровну, в одном из них осталось 249 центнеров, а в другом 187 центнеров . Сколько центнеров картофеля взяли из каждого хранилища ?
Математика
В двух хранилищах было 1000 центнеров картофеля . Когда из этих хранилищ взяли картофеля поровну, в одном из них осталось 249 центнеров, а в другом 187 центнеров . Сколько центнеров картофеля взяли из каждого хранилища ?
Ответ(ы):
Гость:
1) 249+187=436 2)1000-436=564 3)564:2=282 Проверка: 249+282=531 187+282=469 531+469=1000
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