В двух хранилищах было 1000 центнеров картофеля . Когда из этих хранилищ взяли картофеля поровну, в одном из них осталось 249 центнеров, а в другом 187 центнеров . Сколько центнеров картофеля взяли из каждого хранилища ?

Математика
В двух хранилищах было 1000 центнеров картофеля . Когда из этих хранилищ взяли картофеля поровну, в одном из них осталось 249 центнеров, а в другом 187 центнеров . Сколько центнеров картофеля взяли из каждого хранилища ?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 249+187=436 2)1000-436=564 3)564:2=282 Проверка: 249+282=531 187+282=469 531+469=1000 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Среди чисел 1101,4536,6759,9873 есть лишнее. Какое это число?
Ответить
История
Дать определение словам: Государство династия великий князь дружина государственная раздобленность.
Ответить
Литература
Вопрос:Фамилия няни АС Пушкина Арины Родионовны Была кто?
Ответить
Қазақ тiлi
Помагите прошу нужно срочно плиз дам 30 баллов 1) проспрягайте слова қазына и байлық по падежам на каз яз и 2 ) эти слова қазына и байлық так ...
Ответить
Английский язык
Проверить и исправить ошибки! СПАСИБО my table is in the corner of the room your house is on the corner on the street i live close is the cit...
Ответить