В двух хранилищах было 1000 центнеров картофеля . Когда из этих хранилищ взяли картофеля поровну, в одном из них осталось 249 центнеров, а в другом 187 центнеров . Сколько центнеров картофеля взяли из каждого хранилища ?

Математика

В двух хранилищах было 1000 центнеров картофеля . Когда из этих хранилищ взяли картофеля поровну, в одном из них осталось 249 центнеров, а в другом 187 центнеров . Сколько центнеров картофеля взяли из каждого хранилища ?

Автор: Гость