Вопрос:Фамилия няни АС Пушкина Арины Родионовны Была кто?
Литература
Вопрос:Фамилия няни АС Пушкина Арины Родионовны Была кто?
Ответ(ы):
Гость:
Арина Родионовна Яковлева, родилась в 1758 г. в деревне Лампово Копорского уезда Петербургской губернии. Мать ее, Лукерья Кириллова, и отец, Родион Яковлев, были крепостными, имели семерых детей. Арина было ее домашнее имя, а подлинное - Ирина или Иринья. Как крепостная крестьянка няня фамилии не имела. В документах она названа по отцу - Родионовой, а в быту - Родионовной. Сам Пушкин в письмах писал "няня". В литературе она именуется чаще как Арина Родионовна. Иногда, кстати, ее называли также Арина Матвеева - по мужу.
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