Дать определение словам: Государство династия великий князь дружина государственная раздобленность.

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Государство — это властно-политическая организация, обладающая суверенитетом, специальным аппаратом управления и принуждения и устанавливающая правовой порядок на определённой территории. . Ряд последовательно правящих монархов из одного и того же рода. . Вели́кий князь — на Руси титул главы независимого государства (в период монголо-татарского ига некоторые великие князья подчинялись только монгольскому хану, затем хану Золотой Орды); титул московскогои русского царя; с XVIII века титул прямых потомков царя. . Дружина - В древней Руси: приближённые князя, а также княжеское войско. В царской армии: ополченческая войсковая часть, соответствовавшая полку. Феодальная раздробленность — период ослабления центральной власти в феодальных государствах в силу разной по своей продолжительности и эффекту децентрализации, обусловленной усилением крупных феодаловв условиях сеньориальной организации труда и воинской повинности.