У бабушки 5 сыновей,дочерей на 2 меньше,чем сыновей,и 13 внуков. Сколько всего детей ?? внуков у бабушки? Составь две задачи,обратные данной

Математика
У бабушки 5 сыновей,дочерей на 2 меньше,чем сыновей,и 13 внуков. Сколько всего детей ?? внуков у бабушки? Составь две задачи,обратные данной
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
5+(5-2)+13=21 как-то так...
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