У бабушки 5 сыновей,дочерей на 2 меньше,чем сыновей,и 13 внуков. Сколько всего детей ?? внуков у бабушки? Составь две задачи,обратные данной

Математика

У бабушки 5 сыновей,дочерей на 2 меньше,чем сыновей,и 13 внуков. Сколько всего детей ?? внуков у бабушки? Составь две задачи,обратные данной

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