Рассматривая рисунки снежинок дети насчитали 24 луна каждая снежинка имела 6 лучей сколько было снежинок запиши решение с помощью уравнения обозначив искомое через икс найди корень уравнения и запиши ответ задачи

Математика

Рассматривая рисунки снежинок дети насчитали 24 луна каждая снежинка имела 6 лучей сколько было снежинок запиши решение с помощью уравнения обозначив искомое через икс найди корень уравнения и запиши ответ задачи

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