Рассматривая рисунки снежинок дети насчитали 24 луна каждая снежинка имела 6 лучей сколько было снежинок запиши решение с помощью уравнения обозначив искомое через икс найди корень уравнения и запиши ответ задачи

Математика
Рассматривая рисунки снежинок дети насчитали 24 луна каждая снежинка имела 6 лучей сколько было снежинок запиши решение с помощью уравнения обозначив искомое через икс найди корень уравнения и запиши ответ задачи
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
24÷6=x 4=x -x=-4 x=4 я думаю как
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