Почему остап сразу нашел свое место среди казаков а андрию было тяжело//?? Литература 8 класс Тарас Бульба

Гость: Гость:

Андрий -тот, кого мы называем романтиками, лирическими натурами. Он неожиданным образом сочетает в себе смелость и доброту, честность и жажду боя, битвы. Остап же, более холоден, но служит прекрасным другом и товарищем. Ему легче обжиться в обществе.