Почему остап сразу нашел свое место среди казаков а андрию было тяжело//?? Литература 8 класс Тарас Бульба

Литература
Почему остап сразу нашел свое место среди казаков а андрию было тяжело//?? Литература 8 класс Тарас Бульба
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Андрий -тот, кого мы называем романтиками, лирическими натурами. Он неожиданным образом сочетает в себе смелость и доброту, честность и жажду боя, битвы. Остап же, более холоден, но служит прекрасным другом и товарищем. Ему легче обжиться в обществе.
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