Как решить 358+264-(42+63:7)
Математика
Как решить 358+264-(42+63:7)
Ответ(ы):
Гость:
358+264-(42+63:7)=358+264-(42+9)= 358+264-51=622-51=571
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