Составить словосочетание с глаголом передать,передавать: с этими словами настроение,стремление,душевное состаяние ,атмосферу,чувство мысли,взгляды,отношение,сходство,событие,быт,дух(эпохи)
Русский язык
Составить словосочетание с глаголом передать,передавать: с этими словами настроение,стремление,душевное состаяние ,атмосферу,чувство мысли,взгляды,отношение,сходство,событие,быт,дух(эпохи)
Ответ(ы):
Гость:
Передать эстафету , передавать тарелки , настроение девочки , стремление помочь , душевное состояние я не знаю ! ,атмосферу тоже , чувство юмора !
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