Составить словосочетание с глаголом передать,передавать: с этими словами настроение,стремление,душевное состаяние ,атмосферу,чувство мысли,взгляды,отношение,сходство,событие,быт,дух(эпохи)

Русский язык

Составить словосочетание с глаголом передать,передавать: с этими словами настроение,стремление,душевное состаяние ,атмосферу,чувство мысли,взгляды,отношение,сходство,событие,быт,дух(эпохи)

Автор: Гость