Составить словосочетание с глаголом передать,передавать: с этими словами настроение,стремление,душевное состаяние ,атмосферу,чувство мысли,взгляды,отношение,сходство,событие,быт,дух(эпохи)

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Составить словосочетание с глаголом передать,передавать: с этими словами настроение,стремление,душевное состаяние ,атмосферу,чувство мысли,взгляды,отношение,сходство,событие,быт,дух(эпохи)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Передать эстафету , передавать тарелки , настроение девочки , стремление помочь , душевное состояние я не знаю ! ,атмосферу тоже , чувство юмора !
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