ДАЮ 70 БАЛЛОВ.РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА Плоскости треугольника МКР и ромба МКЕF образуют 60 градусов, один из углов ромба равен 45, а МК =3корень из 2 см, МР=2корень из 3см и РК=корень из 6 Найдите расстояние от точки Р до прямой FE/...

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МК=КЕ=ЕФ=ФМ=√2 см, МР=2√3 см, РК=√6 см. В тр-ке МКФ на сторону МК опустим высоту ФВ на сторону МК. В прямоуг. тр-ке МВФ ∠ВМФ=∠МФВ=45, значит он равнобедренный. ФМ²=2ФВ² ⇒ФВ=√(ФМ²/2)=1 см. В тр-ке МРК опустим высоту РС на сторону МК. по теореме сосинусов: cos(РМК)=(РМ²+МК²-РК²)/(2·РМ·МК)=√6/3 sin²α=1-cos²α, sin(РМК)=√(1-6/9)=√3/3 В тр-ке МРС РС=РМ·sin(РМК)=2 см. В ромбе МКЕФ из точки С проведём перпендикуляр СА на сторону ЕФ, СА║ФВ, СА=ФВ=1 см. В полученном тр-ке АРС нужно найти сторону РА. ∠РСА=60° РА²=РС²+СА²-2·РС·СА·cos60=3 РА=√3 см.