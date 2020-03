Даю тридцать баллов за два задания! Нужно написать 8 предложений на эту тему: Andrew is making plans for Sundey. Write what he will do. Use: to visit Granny, to buy f00d for Rex, to take Rex for a walk, to help Mum, to go to ...

Английский язык

Даю тридцать баллов за два задания! Нужно написать 8 предложений на эту тему: Andrew is making plans for Sundey. Write what he will do. Use: to visit Granny, to buy f00d for Rex, to take Rex for a walk, to help Mum, to go to the swimming pool,to play chess. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. И еще одно задание - тоже 8 предложений: Bob will not do what Andrew will do. Write so. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Жду с нетерпением. Засчитываются ответы на оба задания!

Автор: Гость