Почему Владимир Дубровский становится разбойником? (в виде сочинения в 5 предложе??ий) роман "Дубровский"
Литература
Почему Владимир Дубровский становится разбойником? (в виде сочинения в 5 предложе??ий) роман "Дубровский"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Владимир Дубровский жил в Петербурге, был военным, вёл праздный образ жизни. И вдруг к нему пришло письмо от его старой няни Орины Егоровны Бузырёвой. В письме говорилось о том, что его отец – Андрей Гаврилович – очень болен. Владимир Дубровский почти сразу отправился к отцу в деревню. Отец очень обрадовался приезду сына, но выглядел очень плохо. Еле ходил. А в это самое время к Дубровскому-старшему приехал Троекуров, чтобы с ним помириться. Дубровскому, когда он увидел Троекурова, стало плохо, и он умер. Но перед смертью отца его сын Владимир велел Троекурову убираться вон из их имения. Через несколько дней, сразу после похорон Андрея Гавриловича, в Кистенёвку приехали люди Троекурова, в том числе и Шабашкин, и приказали убираться Владимиру Дубровскому из его бывшего имения. И тогда молодой Дубровский поджёг дом вместе с приказными, чтобы дом не достался никому. Владимир не хотел смерти людей Троекурова. Но после того, как они погибли, ему ничего другого не оставалось, как стать разбойником.
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