Відредагувати словосполучення. Терміново дякую Вроджений талант - Всесторонн??й аналіз - У списках не значиться- Вторинне нагадування - У широкому смислі слова - Виклична поведінка

Українська мова
Відредагувати словосполучення. Терміново дякую Вроджений талант - Всесторонн??й аналіз - У списках не значиться- Вторинне нагадування - У широкому смислі слова - Виклична поведінка
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вроджений талант - вроджений талант Всесторонній аналіз - всебічний аналіз У списках не значиться- відсутній у списках Вторинне нагадування - повторне нагадування У широкому смислі слова - в  широкому сенсі  слова Виклична поведінка - зухвала поведінка
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