Відредагувати словосполучення. Терміново дякую Вроджений талант - Всесторонн??й аналіз - У списках не значиться- Вторинне нагадування - У широкому смислі слова - Виклична поведінка

Гость: Гость:

Вроджений талант - вроджений талант Всесторонній аналіз - всебічний аналіз У списках не значиться- відсутній у списках Вторинне нагадування - повторне нагадування У широкому смислі слова - в широкому сенсі слова Виклична поведінка - зухвала поведінка