Построить график y=2x^2-5
Алгебра
Построить график y=2x^2-5
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График будет выглядеть следующим образом:
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