Расскажите, о чем вы мечтаете. Постройте небольшое высказывание о своем будущем. Употребляйте, где это уместно, разноспрягаемый глагол "хотеть". Запишите свое высказывание. Подчеркните глаголы. В каком времени вы их употребили...

Гость: Гость:

Я сам(а) по себе очень мечтательный человек. Моя главная мечта....(скажи свою мечту. она может быть связана со спортом или путешествиями) *Скажи как и каким образом ты хотела бы её осуществить* Например: Я мечтаю Посетить Венецию. Я собираюсь посетить это место, завораживающие моё сердце. И так далее. Сделай заключение. Что ты бы очень хотела воплощать свои мечты и потом, когда появится новая мечта, я буду её добиваться, а людям ничего не делающим для исполнения мечты говорить,, Хотеть не вредно, но бесполезно если ничего не делаешь для этого"