Какое слово образовано суффиксальным способом: Березовый, неприятный, безвольный, Согласие,

Русский язык
Какое слово образовано суффиксальным способом: Березовый, неприятный, безвольный, Согласие,
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Березовый с помощью суффикса ов
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