Как состовить цветовую схему к слову метро
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Как состовить цветовую схему к слову метро
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М — [ м’] — согласный, непарный звонкий, сонорный, парный мягкий е — [ и] — гласный, безударный т — [ т] — согласный, парный глухой, парный твёрдый р — [ р] — согласный, непарный звонкий, сонорный, парный твёрдый о — [ о] — гласный, ударный зелёный красный синий синий красный
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