Как состовить цветовую схему к слову метро

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Как состовить цветовую схему к слову метро
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
М — [ м’] — согласный, непарный звонкий, сонорный, парный  мягкий е — [ и] —  гласный, безударный т — [ т] — согласный, парный глухой, парный  твёрдый р — [ р] — согласный, непарный звонкий, сонорный, парный  твёрдый о — [ о] —  гласный, ударный    зелёный красный синий синий красный
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