Как состовить цветовую схему к слову метро

Гость: Гость:

М — [ м’] — согласный, непарный звонкий, сонорный, парный мягкий е — [ и] — гласный, безударный т — [ т] — согласный, парный глухой, парный твёрдый р — [ р] — согласный, непарный звонкий, сонорный, парный твёрдый о — [ о] — гласный, ударный зелёный красный синий синий красный