Какое число является корнем уровнения 2х/3=6+x/2
Алгебра
Какое число является корнем уровнения 2х/3=6+x/2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2х/3 = 6х/2 2х/3 = 3х 2х = 9х 2х - 9х = 0 -7х = 0 х = 0
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