Даны точки A (2;10) и B (7;-2). Найдите. Вектор AB и |вектор AB|.
Геометрия
Даны точки A (2;10) и B (7;-2). Найдите. Вектор AB и |вектор AB|.
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Гость:
АВ (-2;10) АС(2;7) Вроде так
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