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Пожалуйста помогите 7 класс
Обществознание
Пожалуйста помогите 7 класс
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А1 - 2 ( не уверен ) А2 - 2 А3 - А4 - 1 А5 - 1 А6 - 3
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