Длина реки 800км на карте 1:2000000 определите длину реки на карте
География
Длина реки 800км на карте 1:2000000 определите длину реки на карте
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
800/2000000=0,0004 км=0,4м=40 см
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