Расположите в хронологическом порядке события отечественной войны. a)Бородинское сражение б)назначение Кутузова главнокомандующим в)Смоленское сражение г)Совет в филях

История
Расположите в хронологическом порядке события отечественной войны. a)Бородинское сражение б)назначение Кутузова главнокомандующим в)Смоленское сражение г)Совет в филях
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
расположите в хронологической последовательности следующие события Отечественной войны 1812 года:  в), б), а) д), г)
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