Почему нельзя разделить смесь воды и уксусной кислоты-столовый уксус -фильтрован??ем или отстаиванием
Химия
Почему нельзя разделить смесь воды и уксусной кислоты-столовый уксус -фильтрован??ем или отстаиванием
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фильтрованием и отстаиванием можно разделить только неоднородные смеси, когда одно из веществ не растворяется в воде и оно осядет на фильтре или осядет на дне при отстаивании. Уксусная же кислота растворима в воде. Это однородная смесь.
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