Как составить схему к слову метро

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Метро´ — слово из 2 слогов, 2-й ударный м - [м’] — согл., зв. непарн. (сонорный), мягк. е - [и] — гл., безуд. т - [т] — согл., глух., тв. р - [р] — согл., зв. непарн. (сонорный), тв. о - [о´ ] — гл., ударн. 5 букв, 5 звуков.