Как составить схему к слову метро

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Как составить схему к слову метро
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Метро´ — слово из 2 слогов, 2-й ударный м - [м’]  — согл., зв. непарн. (сонорный), мягк. е - [и]  — гл., безуд. т - [т]  — согл., глух., тв. р - [р]  — согл., зв. непарн. (сонорный), тв. о - [о´  ] — гл., ударн. 5 букв, 5 звуков.
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