Сумма двух чисел равна 77 если одно из них умножить на 8 а другое на 6 то произведени?? будут равны найдите наибольшее из этих чисел
Алгебра
Сумма двух чисел равна 77 если одно из них умножить на 8 а другое на 6 то произведени?? будут равны найдите наибольшее из этих чисел
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Пусть наименьшее число - х. Тогда наибольшее число = (77-х). Так как произведение на 8 меньшего (8х) и на 6 большего (77-х) равны, составляем уравнение: 8х= 6•(77-х) 8х= 462 - 6х 8х - (-6х)= 462 8х + 6х = 462 14х = 462 х= 462:14 х= 33 - меньшее число. 2) 77-33 = 44 - большее число. Ответ: 44 - большее число
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