Сумма двух чисел равна 77 если одно из них умножить на 8 а другое на 6 то произведени?? будут равны найдите наибольшее из этих чисел

Алгебра

Сумма двух чисел равна 77 если одно из них умножить на 8 а другое на 6 то произведени?? будут равны найдите наибольшее из этих чисел

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