Переведите текст с английского на русский язык, без переводчика.

Гость: Гость:

Мой выходной. Я обычно встаю рано, в половине восьмого утра. Я бреюсь и принимаю душ. В восемь часов я завтракаю. Обычно на завтрак у меня бекон и яйца, поджаренный кусок хлеба (тоисть тост) с чаем или кофе. В без пятнадцати девять я ухожу из дому и иду в библиотеку. Чтобы дойти до туда это занимает у меня пятнадцать минут. В пятнадцать минут двенадцатого я прихожу обратно домой и делаю свою домашнюю работу. В полчаса второго я обедаю. На обед я обычно ем кофе со жареной говядиной или кофе со стейком. Потом я иду на прогулку. В полчаса шестого я возвращаюсь домой, ужинаю и смотрю телевизор. В десять вечера я ложусь спать.