Как изменяется температура поверхности вод в мировом океане от чего зависит?
География
Как изменяется температура поверхности вод в мировом океане от чего зависит?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Температура воды зависит от того что когда наша земля вращается во круг своей оси если земля повернулась к Солнцу тогда вода прогревается а если она повернулась во тьму тогда вода становится холоднее потому что ее не прогревают лучи Солнца
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