Довести, що сума двох непарних послідовних чисел ділиться на 4.
Алгебра
Довести, що сума двох непарних послідовних чисел ділиться на 4.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Два последовательных нечётных числа имеют вид :(2к-1) и (2к+1). Сложим их: 2к-1+2к+1=4к Число 4к содержит множитель 4, значит оно делится на 4.
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