Помогите сделать сказку о умножении натуральных чисел!!
Математика
Помогите сделать сказку о умножении натуральных чисел!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 числа 1,2,3,4 и 5 встретились в лесу. И начали играться в "умножения". И тут 1 обиделся, ведь сколько не умножай выходит умножаемое число. Мораль сказки: Ненатуральное число 0 делает вас нульом, а 1- делает вас самим собой.
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