Помогите сделать сказку о умножении натуральных чисел!!

Гость: Гость:

2 числа 1,2,3,4 и 5 встретились в лесу. И начали играться в "умножения". И тут 1 обиделся, ведь сколько не умножай выходит умножаемое число. Мораль сказки: Ненатуральное число 0 делает вас нульом, а 1- делает вас самим собой.