Більшим є той маштаб у якого

География
Більшим є той маштаб у якого
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
більшим є той маштаб у якого  більше зменшення
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