Більшим є той маштаб у якого
География
Більшим є той маштаб у якого
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
більшим є той маштаб у якого більше зменшення
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