Написать сочинение на тему мое любимое произведение Пушкина

Литература
Написать сочинение на тему мое любимое произведение Пушкина
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Гость:
Знакома уже со многими произведениями А.С.Пушкина. Родоначальник русской литературы, он ныне самый популярный, любимый и читаемый поэт нашей страны. Каждый человек в России, да и во всем мире знает его имя.       Не так давно я прочла произведение А.С.Пушкина «Капитанская дочка», которое стало моим самым любимым. В нем одновременно развивается несколько сюжетных линий. Одна из них – это история любви Маши и Гринева, другая – события, происходившие в Оренбургнской губернии.       Действие повести происходит в 1772-1775 годах, во время восстания Пугачева. Главный герой произведения – Петр Гринев, русский дворянин, только что поступивший на военную службу. По повелению отца, который хочет, чтобы сын «понюхал пороху», он попадает в глухую Оренбургскую губернию в Белогорскую крепость, что его сильно огорчает. Гарнизонная жизнь не привлекала Петра так, как служба в Санкт-Петербурге. Но со временем отношение к Белогорской крепости изменилось, оно стало лучше. 
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