Помогите сделать тест по английскому пожалуйста
Английский язык
Помогите сделать тест по английскому пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Перефотографировал плохо. Текст не везде полностью видно. И почему-то всего 4 стоки вариантов ответа, а не 10. Вообщем не понятно. Но в 1. C) were 2. A) cousins
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