СРОЧНО!!!номер 11.пожалуйста просто умоляю !!!даю 75 баллов

Физика
СРОЧНО!!!номер 11.пожалуйста просто умоляю !!!даю 75 баллов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
AB-температура не изменяется и держится на одном уровне BC-температура  резко упала CD- температура держится на том уровне до которого упала DE-температура резко поднялась вверх
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