Во сколько раз объём кубика,сделанного из алюминия,больше,чем объём кубикс такой ??е массы,сделанного из олова?

Физика

Во сколько раз объём кубика,сделанного из алюминия,больше,чем объём кубикс такой ??е массы,сделанного из олова?

Автор: Гость