Во сколько раз объём кубика,сделанного из алюминия,больше,чем объём кубикс такой ??е массы,сделанного из олова?
Физика
Во сколько раз объём кубика,сделанного из алюминия,больше,чем объём кубикс такой ??е массы,сделанного из олова?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все зависит от плотности, вроде плотность олова больше, а значит объем меньше.
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