Во сколько раз объём кубика,сделанного из алюминия,больше,чем объём кубикс такой ??е массы,сделанного из олова?

Физика
Во сколько раз объём кубика,сделанного из алюминия,больше,чем объём кубикс такой ??е массы,сделанного из олова?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все зависит от плотности, вроде плотность олова больше, а значит объем меньше.
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