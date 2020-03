Используйте артикль THE там, где это необходимо 1)... Moon goes round .... Earth 2) We live on ... Milky Way or just ... Galaxy 3) My dream is to travell in ... space 4) She likes swimming in ... sea 5) "Look up to .. sky!...

Английский язык

Используйте артикль THE там, где это необходимо 1)... Moon goes round .... Earth 2) We live on ... Milky Way or just ... Galaxy 3) My dream is to travell in ... space 4) She likes swimming in ... sea 5) "Look up to .. sky!" screamed my brother

