Зачем я бежал за бабочкой ,ведь не ради того, чтоб схватить и наколоть на булавку... долго я стоял у реки, все на что-то надеясь . Объясни причины поступков персонажа

Литература

Зачем я бежал за бабочкой ,ведь не ради того, чтоб схватить и наколоть на булавку... долго я стоял у реки, все на что-то надеясь . Объясни причины поступков персонажа

Автор: Гость