Зачем я бежал за бабочкой ,ведь не ради того, чтоб схватить и наколоть на булавку... долго я стоял у реки, все на что-то надеясь . Объясни причины поступков персонажа
Литература
Зачем я бежал за бабочкой ,ведь не ради того, чтоб схватить и наколоть на булавку... долго я стоял у реки, все на что-то надеясь . Объясни причины поступков персонажа
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Гость:
Причина в том чтобы полюбоватся на красоту природу
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