Найдите размах ряда чисел, являющихся значениями выражения (х-1)(у+3), если переменн??х х и у принимают любые значения набора 1,2,3,
Алгебра
Найдите размах ряда чисел, являющихся значениями выражения (х-1)(у+3), если переменн??х х и у принимают любые значения набора 1,2,3,
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Гость:
Шо шо шо шо три числа
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