Найдите размах ряда чисел, являющихся значениями выражения (х-1)(у+3), если переменн??х х и у принимают любые значения набора 1,2,3,

Алгебра

Найдите размах ряда чисел, являющихся значениями выражения (х-1)(у+3), если переменн??х х и у принимают любые значения набора 1,2,3,

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