Подскажите пожалуйста любой миф боге египта пж

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Есть один интересный миф, называется "Детство Гора". Очень интересный и забавный, вам понравится. Однажды, возвратившись в укрытие, Исида застала своего маленького сына распростертым на земле, безжизненным и неподвижным. Его ужалил скорпион! Исида бросилась на колени и обратилась с молитвой о помощи к богу солнца Ра. Бог внял ее мольбам, остановил свой небесный корабль и послал на землю мудрого Тота, чтобы он обучил Исиду заклинанию, с помощью которого можно возвратить к жизни сына. Исида повторила могучее заклинание. Яд тут же вышел из тела Гора, в ноздри вошел воздух, и он ожил. После этого доброго дела Тот вознесся на небо, занял свое место на барке солнца, и блестящий кортеж богов вновь понесся с криками ликования по небесному Нилу. А Гор научился метко бросать гарпун, поражая речных чудовищ. Силой наливались его мышцы. Мудростью наполнялась голова. Он готовился к тому, чтобы отомстить за отца и по праву прямого наследника вернуть себе царскую власть над Египтом. Злому Сету так и не удалось обнаружить тайное убежище Исиды.