Составьте таблицу истинности F = A/\(B=gt;¬C)\/C

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Таблица истинности во вложении. Конечно, их нужно уметь составлять, но зачастую бывает быстрее предварительно сделать аналитическое преобразование исходного выражения с целью его упрощения. Как видно, выражение не зависит от В и его таблицу истинности строить гораздо проще.