Sin 2п/5 cos 7п/30 - sin 2п/5 cos 7п/30
Алгебра
Sin 2п/5 cos 7п/30 - sin 2п/5 cos 7п/30
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Sin 2п/5 cos 7п/30 - sin 2п/5 cos 7п/30= sin( 2П\5-7п/30)= sin(5П\30)=sin П\6= 0,5
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