Помоги!!! Особенности развития Галицко-Вылынского княжества Государственное устройство Политические особенности Заранее,спасибо

Гость: Гость:

ГВК в отличие от остальных княжеств ДР развивалось под сильным влиянием западноевропейских соседей. в ГВК изначально очень сильным было боярское влияние, после прихода к власти князя Даниила Романовича начинается борьба, между ним и боярами, за главенствующее положение в которой князь выходит победителем. Князь Даниил Романович был единственным древнерусском князем возведённом в короли Папой Римским. Это позволило ему и его сыну Льву участвовать в политической жизни Европы. В частности войны в Силезии, борьба за австрийское наследство и тд.