Помоги!!! Особенности развития Галицко-Вылынского княжества Государственное устройство Политические особенности Заранее,спасибо
История
Помоги!!! Особенности развития Галицко-Вылынского княжества Государственное устройство Политические особенности Заранее,спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ГВК в отличие от остальных княжеств ДР развивалось под сильным влиянием западноевропейских соседей. в ГВК изначально очень сильным было боярское влияние, после прихода к власти князя Даниила Романовича начинается борьба, между ним и боярами, за главенствующее положение в которой князь выходит победителем. Князь Даниил Романович был единственным древнерусском князем возведённом в короли Папой Римским. Это позволило ему и его сыну Льву участвовать в политической жизни Европы. В частности войны в Силезии, борьба за австрийское наследство и тд.
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